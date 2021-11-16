В России за сутки выявлено 36 818 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 36 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 438 (6,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 145 912 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 217,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 370 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 939 тыс. 126 человек.