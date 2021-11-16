В России «Казанского стрелка» Галявиева признали вменяемым

CentralAsia (CA) - Экспертиза признала вменяемым Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Богдан, сославшись на полученную от следствия устную информацию.

Ранее «Газета ОНК» - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже Следственный комитет уточнил, что процедура еще не закончена. В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз.

«Следователь сказал мне, что экспертиза признала его вменяемым. Самого заключения я не видел», - сказал адвокат. По его словам, следователь также заявил, что Галявиев как вменяемый после этого отказался от своих адвокатов, которых ему наняли родители.

Теперь, пояснил защитник, обвиняемого будет защищать адвокат, назначенный следователем. «Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его», - добавил адвокат. Богдан отметил, что, по информации, полученной им от следователя, тот планирует передать дело в суд уже в декабре.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив 7 детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.