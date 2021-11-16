С 2022 года электронный доступ к туркменской прессе станет платным

CentralAsia (TM) - Электронный доступ к официальным туркменским газетам и журналам с 2022 года станет платным. Об этом сообщается на сайте Государственной издательской службы.

Сайт, на котором туркменскую прессу можно читать в формате pdf, был открыт в 2019 году. До сих пор доступ к скачиванию файлов оставался свободным.

Каким образом будет производиться оплата, в объявлении не уточняется. Однако еще в конце 2020 года сообщалось, что подписка на государственную прессу на 2021 год оформляется в почтовых отделениях только в электронном формате. Право получать бумажные издания сохранили только пенсионеры. У них на почте требовали пенсионное удостоверение.

На тот момент оставалось неясным, зачем гражданам оформлять электронную подписку за 60 манатов, если все издания доступны и так. Уже тогда высказывались предположения о возможном закрытии доступа к сайту с 1 января 2021 года. Но после этого в течение года сайт оставался доступным.

Если в 2022 году оформить платный доступ по-прежнему можно будет только через почтовые отделения внутри страны, то туркменская пресса, как и до 2019 года, станет недоступной зарубежным читателям. Госинформагентство ТДХ публикует свои материалы онлайн, и в целом повторяет повестку правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан». Однако некоторые материалы, такие как стихи Гозель Шагулыевой, посвященные президенту Гурбангулы Бердымухамедову, публикуются только в «НТ».

Для работников бюджетных организаций и студентов подписка на официальную прессу является обязательной. При этом подписка оформляется за счет собственных средств. Говорить о качестве изданий не приходится: там публикуются исключительно пропагандистские материалы, в основном посвященные работе и отдыху Бердымухамедова. Сайты всех независимых изданий заблокированы, редакции вынужденно размещаются за рубежом, а местные корреспонденты действуют анонимно, постоянно находясь под угрозой преследования.