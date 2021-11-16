ГУВД Ташкента прокомментировало видео интимного характера с участием депутата

CentralAsia (UZ) - Ранее в социальной сети распространилось видео, на котором, как сообщили Телеграм-каналы, запечатлена депутат Феруза Джурабековна и мужчина, лежащие в постели.

В ГУВД Ташкента прокомментировали распространившееся видео, сообщает UzNews.

Отмечается, что в Бостанлыкском районе Ташкентской области двое мужчин на дачных участках организовали условия для интимных встреч.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ГУВД 2 октября текущего года, дачный участок был осмотрен. В это время в квартире находили две женщины и двое мужчин. Двое из них, гражданин Ф.Б. (женщина) и Д.Ш. (мужчина) занимались интимом.

Как отметили в правоохранительных органах, пары употребляли алкогольные напитки и прибыли с целью сексуальных отношений.

В настоящее время проводится дополнительное расследование по факту распространения видео, на котором запечатлен данный процесс.