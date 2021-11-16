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В Узбекистане создадут Национальный атлас страны

CentralAsia (UZ) -  По поручению президента впервые будет создан Национальный атлас Узбекистана. Атлас должен стать фундаментальным научным справочником, описывающим все районы Республики Узбекистан в картографической и текстовой форме, сообщила информационная служба Кадастрового агентства.

В атласе будут отражены «Природно-географическое положение и общие характеристики», «Природные условия и ресурсы», «Экология и охрана окружающей среды», «Население», «Социальная сфера», «Отрасли экономики» и «История» республики. Он будет состоять из 2 томов с 416 картами.

Национальный атлас будет создан в сотрудничестве с Кадастровым агентством при Государственном налоговом комитете Узбекистана, более чем 100 экспертами государственного научно-производственного предприятия «Картография», ведущими учеными Академии наук, представителями министерств и ведомств, специалистами высших учебных заведений и других организаций.

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