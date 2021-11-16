Назарбаев созвал расширенное заседание политсовета Nur Otan

CentralAsia (KZ) - Председатель Nur Otan Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии. Об этом в своем Twitter написал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек. По его словам, заседание политсовета пройдет 23 ноября.

Председатель партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 23 ноября расширенного заседания Политического совета. — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) November 16, 2021

Политический совет - высший представительный орган партии. Он определяет основные направления деятельности, созывает съезды партии и решает другие вопросы.

В политсовет Nur Otan входят Касым-Жомарт Токаев, Бауыржан Байбек, Аскар Мамин, Дарига Назарбаева, Асет Исекешев, Мухтар Кул-Мухаммед, Ольга Рыпакова, Габидулла Абдрахимов и многие другие.

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