Минздрав Узбекистана запустил специальный сall-центр для улучшения деятельности системы

CentralAsia (UZ) - В целях дальнейшего развития медицинского сектора в стране, положительного решения имеющихся проблем и недостатков Минздрав Узбекистана запустил специальный «cаll-центр».

В cаll-центр можно позвонить #12951295 с вопросами, связанными с деятельностью медицинских работников новой системы здравоохранения Узбекистана, проблемами в системе, идеями и предложениями, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли.

Хотя большинство этих обращений разрешается должностными лицами, прикрепленными к cаll-центра, некоторые из них направляются непосредственно президенту Республики Узбекистан для открытого диалога с учеными, врачами, фармацевтами, медсестрами и персоналом системы.

В Минздраве призвали представителей отрасли внести свой вклад в развитие системы здравоохранения и обращаться с идеями и предложениями.

Ранее сообщалось, что новым главой Минздрава назначен Бехзод Мусаев. Ранее Бехзод Мусаев был заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.