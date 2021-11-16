Минздрав Узбекистана запустил специальный сall-центр для улучшения деятельности системы

- Узбекистан, общество
- 17:54, 16 ноября 2021
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|Продолжение: Новый глава Минздрава Узбекистана ночью неожиданно посетил больницы Ташкента
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CentralAsia (UZ) - В целях дальнейшего развития медицинского сектора в стране, положительного решения имеющихся проблем и недостатков Минздрав Узбекистана запустил специальный «cаll-центр».
В cаll-центр можно позвонить #12951295 с вопросами, связанными с деятельностью медицинских работников новой системы здравоохранения Узбекистана, проблемами в системе, идеями и предложениями, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли.
Хотя большинство этих обращений разрешается должностными лицами, прикрепленными к cаll-центра, некоторые из них направляются непосредственно президенту Республики Узбекистан для открытого диалога с учеными, врачами, фармацевтами, медсестрами и персоналом системы.
В Минздраве призвали представителей отрасли внести свой вклад в развитие системы здравоохранения и обращаться с идеями и предложениями.
Ранее сообщалось, что новым главой Минздрава назначен Бехзод Мусаев. Ранее Бехзод Мусаев был заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.