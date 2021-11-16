экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минздрав Узбекистана запустил специальный сall-центр для улучшения деятельности системы
Продолжение: Новый глава Минздрава Узбекистана ночью неожиданно посетил больницы ТашкентаПредыстория: В Узбекистане главой Минздрава станет вице-премьер по вопросам соцразвития Бехзод Мусаев

CentralAsia (UZ) -  В целях дальнейшего развития медицинского сектора в стране, положительного решения имеющихся проблем и недостатков Минздрав Узбекистана запустил специальный «cаll-центр».

В cаll-центр можно позвонить #12951295 с вопросами, связанными с деятельностью медицинских работников новой системы здравоохранения Узбекистана, проблемами в системе, идеями и предложениями, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли.

Хотя большинство этих обращений разрешается должностными лицами, прикрепленными к cаll-центра, некоторые из них направляются непосредственно президенту Республики Узбекистан для открытого диалога с учеными, врачами, фармацевтами, медсестрами и персоналом системы.

В Минздраве призвали представителей отрасли внести свой вклад в развитие системы здравоохранения и обращаться с идеями и предложениями.

Ранее сообщалось, что новым главой Минздрава назначен Бехзод Мусаев. Ранее Бехзод Мусаев был заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане планируют ввести штрафы за прием на работу родственников
  • В Казахстане за сутки выявлен 931 случай COVID-19
  • В Казахстане прогнозируют до 20 градусов мороза


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com