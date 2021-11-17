Россия возобновит авиасообщение с Монголией с 1 декабря

CentralAsia (MNG) - Три рейса в неделю будут выполняться в столицу Монголии Улан-Батор из Москвы.

Россия возобновит авиасообщение с Монголией, Аргентиной, Бразилией, Бангладеш и Коста-Рикой, а также снимет ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, Мексику и Катар с 1 декабря, сообщил журналистам во вторник кризисный центр по борьбе с коронавирусом.

«По итогам обсуждения и с учетом эпидемиологической обстановки в некоторых странах было принято решение снять ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром с 1 декабря 2021 года», - сказали в центре.

Запланировано два рейса в неделю в Бангладеш, между Москвой и Даккой, а также три рейса в неделю — в столицу Монголии Улан-Батор из Москвы и по одному рейсу — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Два рейса в неделю будут выполняться в Аргентину и Бразилию, между Москвой и Буэнос-Айресом, а также между Москвой и Рио-де-Жанейро, и два рейса в неделю разрешено запускать в Коста-Рику, между Москвой и Сан-Хосе.

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