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Центр защиты прав граждан Монголии работает в Корее

CentralAsia (MNG) -  В Сеуле действует неправительственная организация «Центр защиты иностранцев в Корее», которая в прошлом месяце официально начала свою деятельность по защите прав граждан Монголии, проживающих в Южной Корее.

Организация предоставляет юридические и адвокатские услуги для защиты интересов монголов, проживающих в Корее. Основатели центра подчеркнули, что некоторые виды услуг, такие как написание приглашения и перевод материалов, будут предоставляться бесплатно.

В каждой стране, уважающей права человека, есть неправительственные организации, отвечающие за защиту и помощь своим гражданам, живущим за границей. Таким образом, по словам учредителей, был создан Центр защиты иностранцев в Корее, и в будущем планируется открытие его филиалов в каждом городе Кореи.

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