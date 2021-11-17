Школьники в Монголии будут наслаждаться 6-недельными каникулами

CentralAsia (MNG) - Все монгольские учащиеся средних школ по всей стране будут отдыхать с 20 декабря по 28 января на 6 недель.

За последние два года из-за пандемии COVID-19 учебные заведения Монголии провели более 30 процентов занятий в классах. Страна с населением 3,4 миллиона человек приняла одни из самых жестких и устойчивых мер в мире против пандемии Covid-19, закрывая школы и детские сады с января 2020 года и бросая детей в чистилище дистанционного обучения с ограниченным доступом к технологиям.

1 сентября 2021 года учащиеся во всех 21 аймаков Монголии вернулись в класс после того, как власти одобрили возвращение к обучению на месте в соответствии с балансом между проблемами коронавируса и образованием детей. Теперь с 20 декабря 2021 года учащиеся получат 6-недельные школьные каникулы.

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