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Около 300 иностранок работают нянями в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В первом квартале 2021 года 4,4 тысячи иностранных граждан из 89 зарубежных стран работали в Монголии по трудовому договору с целью получения заработной платы и дохода или добровольно без цели получения заработной платы и дохода.

Количество иностранных рабочих увеличилось на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается пола всех иностранных работников, работающих по контракту в Монголии, 3,8 тысячи (86,5%) составляли мужчины и 0,6 тысячи (13,5%) — женщины.

По оценкам, около 300 женщин из других стран работают нянями в Монголии. В основном филиппинские женщины работают нянями в монгольских семьях.

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