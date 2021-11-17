Около 300 иностранок работают нянями в Монголии

CentralAsia (MNG) - В первом квартале 2021 года 4,4 тысячи иностранных граждан из 89 зарубежных стран работали в Монголии по трудовому договору с целью получения заработной платы и дохода или добровольно без цели получения заработной платы и дохода.

Количество иностранных рабочих увеличилось на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается пола всех иностранных работников, работающих по контракту в Монголии, 3,8 тысячи (86,5%) составляли мужчины и 0,6 тысячи (13,5%) — женщины.

По оценкам, около 300 женщин из других стран работают нянями в Монголии. В основном филиппинские женщины работают нянями в монгольских семьях.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения