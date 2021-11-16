В США прокурор подал иск на $100 миллиардов против Meta из-за «ложных заявлений о безопасности»

CentralAsia (CA) - Прокурор американского штата Огайо Дэйв Йост подал иск к Meta Platforms Inc., ранее называвшейся Facebook Inc., утверждая, что компания ввела общественность в заблуждение по поводу того, как ее продукты влияют на детей.

Коллективный иск подан от имени пенсионной системы государственных служащих Огайо и других инвесторов Facebook, передает CNBC.

В заявлении прокурора утверждается, что основатель Facebook Марк Цукерберг и другие сотрудники делали ложные заявления о безопасности продуктов компании. Когда это выяснилось, стоимость акций Facebook снизилась, из-за чего инвесторы потеряли более 100 миллиардов долларов.

Истцы требуют возместить ущерб и принять меры, чтобы компания больше не вводила своих инвесторов в заблуждение.

Представитель Meta в своем заявлении назвал иск «необоснованным» и сказал, что компания будет «энергично защищаться».

Иск к Meta подали после того, как в октябре полтора десятка американских СМИ опубликовали материалы на основе внутренних документов Facebook. Так называемый «Архив фейсбука» журналистам передала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген. Согласно документам, внутреннее исследование Facebook показало, что Instagram вреден для значительной части юных пользователей, особенно для девочек-подростков, но компания скрыла это от общественности.

После публикации «Архива фейсбука» также выяснилось, что Facebook не удаляет большинство высказываний, разжигающих ненависть, не использует имеющиеся инструменты борьбы с дезинформацией и не распространяет правила модерации контента на VIP-пользователей.

На фоне скандала, связанного с массовой публикацией внутренних документов компании, Facebook объявила о смене названия на Meta.