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Объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил $35,21 млрд.

CentralAsia (UZ) -  Объем официальных золотовалютных резервов Узбекистана на 1 ноября 2021 года превысил $35,21 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Узбекистана.

По данным финансового регулятора, данный показатель по сравнению с прошлым месяцем вырос на $797,1 млн.

Центробанк Узбекистана отмечает, что резервы в иностранной валюте по состоянию на 1 ноября составляли $12,42 млрд. против $11,95 млрд. месяцем ранее. Резервы в иностранной валюте вырос на $466,7 млн.

Объем золота вырос с $21,34 млрд. до $21,67 млрд. в отчетном периоде. Объем золота в чистых тройских унциях сократился с 12,3 млн. до 12,1 млн. тройских унций.

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