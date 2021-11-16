Объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил $35,21 млрд.

- Узбекистан, общество
- 20:54, 16 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Объем официальных золотовалютных резервов Узбекистана на 1 ноября 2021 года превысил $35,21 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Узбекистана.
По данным финансового регулятора, данный показатель по сравнению с прошлым месяцем вырос на $797,1 млн.
Центробанк Узбекистана отмечает, что резервы в иностранной валюте по состоянию на 1 ноября составляли $12,42 млрд. против $11,95 млрд. месяцем ранее. Резервы в иностранной валюте вырос на $466,7 млн.
Объем золота вырос с $21,34 млрд. до $21,67 млрд. в отчетном периоде. Объем золота в чистых тройских унциях сократился с 12,3 млн. до 12,1 млн. тройских унций.