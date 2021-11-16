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В Узбекистане пообещали стабилизировать цены на бензин в течение 10-15 дней

CentralAsia (UZ) -  Стоимость бензина на заправках Узбекистана должна стабилизироваться в течение 10-15 дней. Об этом заявил зампредседателя Антимонопольного комитета РУз Фаррух Карабаев, передают местные СМИ.

По словам Карабаева, создана специальная межведомственная рабочая группа, которая работает над стабилизацией цен.

«Там, где естественный рост цен на бензин был основан на рыночных механизмах, мы не можем на это повлиять. Но есть возможность влиять на искусственно созданные, скоординированные, манипулятивные действия. В частности, выявлены случаи манипулирования ростом цен на бензин, признаки искусственного аннулирования дешевого бензина. Для этого будут приняты необходимые меры. Стабилизация и снижение цен на бензин — это вопрос времени. Но в течение 10-15 дней цены изменятся», — отметил зампред антимонопольного комитета Узбекистана.

Фаррух Карабаев также сообщил, что в настоящее время крупные оптовые покупатели работают с очень низкой доходностью и в процессе реализации сталкиваются с резко возросшей потребностью в бензине.

«Поэтому партии бензина поступают в небольшом количестве. Цель этого — дать обычным автозаправкам возможность получить бензин и пополнить его запасы. Это поможет предотвратить искусственный рост цен на бензин», — заключил Заместитель председателя антимонопольного комитета.

Отметим, биржевая цена на бензин увеличилась на 70% начиная с этого года. Сейчас стоимость АИ-80 составляет 10,05 млн сумов ($935) за тонну. Ранее это объясняли ростом мировых цен на продукт.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев Узбекистан импортировал почти 300 млн литров бензина.

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