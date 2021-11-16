Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась, идут боевые действия

CentralAsia (CA) - Обстановка на границе Азербайджана и Армении резко обострилась во вторник. Минобороны Армении сообщило о погибших в ходе боя и обвинило Баку в попытке прорыва границы на восточном направлении. В Баку, в свою очередь, заявляют об атаке на азербайджанские позиции.

Как сообщает агентство ВВС, Ереван обратился к Москве за помощью в защите суверенитета.

8-15 ноября на границе произошла серия вооруженных инцидентов. Сейчас же масштаб столкновений резко увеличился.

Утром во вторник, 16 ноября, минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные начали операцию по захвату высот на кельбаджарском и лачинском участках границы Азербайджана. Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу из различных видов крупнокалиберного оружия и гранатометов, в результате ранены двое военнослужащих, утверждает азербайджанская сторона.

Минобороны Армении со своей стороны заявило, что армянские военные предприняли «ответные действия для предотвращения продвижения» азербайджанских военных. После этого, по его версии, вооруженные силы Азербайджана начали обстрел армянских позиций в восточной части границы - в 11:00 по местному времени.

В 15:00 азербайджанское минобороны заявляло об уничтожении противотанковых средств противника и минометов. «Ситуация на границе остается напряженной, в настоящее время боевые действия продолжаются», - говорилось в сообщении. Армянские военные сообщали об атаках на свои позиции, не уточняя подробностей.

Позже в Ереване заявили, что по состоянию на 16:00 обстановка на восточной части приграничной линии с Азербайджаном остается крайне напряженной. «С армянской стороны есть погибшие и раненые, данные о которых уточняются. Известно также о потере армянской стороной двух боевых позиций», - сообщила пресс-служба минобороны Армении.

Из другого сообщения следует, что 12 армянских военнослужащих - семь контрактников и пять срочников попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном.

В Ереване также утверждают, что ответными действиями армянская сторона «нанесла противнику большие потери в личном составе и технике». «Бои продолжаются, их интенсивность не спала», - заявили в министерстве обороны.

Обращение за помощью к России

На фоне сообщений о боях на границе Ереван обратился к Москве с призывом защитить территорию Армении от атак азербайджанских войск. Об этом в телеэфире заявил секретарь совбеза Армении Армен Григорян.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года мы обращаемся к России с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение», - сказал он.

МИД Армении в свою очередь заявил, что вооруженные силы Азербайджана атаковали на восточном направлении границы Армении и вторглись на суверенную территорию страны. По мнению Еревана, Азербайджан нарушает трехстороннее соглашение от 9 ноября (с участием России), благодаря которому в прошлом году была остановлена война в Карабахе.

Азербайджанская сторона наносит удары с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого соглашения, подчеркивает МИД Армении.

Россия и Армения ведут консультации по дипломатическим и военным каналам по ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил посол Армении в России.

МИД Азербайджана назвал обострение обстановки на границе «еще одной военно-политической провокацией Армении», которая «целенаправленно нагнетает обстановку».

Минобороны Азербайджана проинформировало иностранных военных атташе и представителей международных организаций об обстановке на границе с Арменией. «Была предоставлена подробная информация о провокациях, совершенных армянской стороной», - говорится в сообщении минобороны.

Это самый серьезный инцидент на границе Армении и Азербайджана после окончания 44-дневной войны.

На этом участке последние полгода происходили вооруженные инциденты меньшего масштаба. Там Кельбаджарский район Азербайджана, который раньше контролировал непризнанный Нагорный Карабах, граничит с Сюникской областью Армении. После победы Азербайджана во второй войне за Нагорный Карабах именно там появилась государственная граница.

Бои сейчас идут по двум направлениям - Джермук (Ваойдзорская область Армении) и Сисиан и Ангехакот (Сюникская область), вооруженные силы Азербайджана также пытаются заблокировать автодорогу из Еревана в Горис, пишет «Интерфакс» со ссылкой на армянские СМИ. В случае блокирования этой дороги Сюникская область, граничащая с Азербайджаном и Ираном, окажется отрезанной от остальной части Армении.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами.

В мае этого года инцидент на границе между Азербайджаном и Арменией, когда азербайджанские военные зашли на армянскую территорию, едва не привел к серьезной эскалации в регионе.

Обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном сейчас вряд ли приведет к эскалации большого конфликта, сказал РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович: «И поскольку это будет тем или иным способом пресечено Россией, и в силу того, что сейчас сезон и погодные условия не располагают к ведению длительных позиционных боевых действий на линии соприкосновения».

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан к полному прекращению огня на границе и «срочной деэскалации».

Мишель поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев заявил, что Азербайджан дал «адекватный ответ на действия Армении», сообщает его пресс-служба.