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Кардиологическая команда Монголии «Сердце не забудет» отправилась в Тыву на помощь больным детям

CentralAsia (MNG) -  Кардиологическая команда Монголии «Зүрх мартахгүй»-(«Сердце не забудет») — кардиохирургическая бригада под руководством известного в стране врача и хирурга Болдсайхана Бундана, бесплатно лечит детей с врожденными пороками сердца.

Команда путешествует по стране и оперирует маленьких детей с врожденными пороками сердца, которые не имеют финансовых возможностей или которые живут в отдаленных районах.

Они помогают детям, собирая пожертвования от народа Монголии и частных компаний.

На этот раз команда и народ Монголии решили помочь детям соседней Тывы. 16 ноября от самого сердца Улан-Батора из главной площади страны в Ресбуплике Тыва РФ отправилась команда «Зүрх мартахгүй».

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