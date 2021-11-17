Монголия готова укреплять отношения с «третьим соседом», - Б.Батцэцэг

CentralAsia (MNG) - The Hill Times опубликовала статью министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Канада была первой североамериканской страной, установившей дипломатические отношения с Монголией 30 ноября 1973 года. Международная политика в то время характеризовалась холодной войной, деколонизацией, расширением европейских сообществ и первым кризисом нехватки нефти. В то же время это было десятилетие великих экономических, политических, социальных и технологических изменений, которые были стратегически предвидены тогдашними лидерами Монголии и Канады и привели к основанию двусторонних связей.

Монголия и Канада поддерживают полувековые отношения, основанные на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона.

Несмотря на разные политические и экономические системы, две страны тогда были общими и до сих пор имеют общие черты, такие как малонаселенные территории и холодные зимние сезоны. Это были естественные факторы, которые привлекали друг к другу интересы.

Монголия и Канада поддерживают полувековые отношения, основанные на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона. Несмотря на разные политические и экономические системы, страны имеют общие черты, о чем свидетельствует личный визит бывшего премьер-министра Пьера Трюдо в Монголию в 1985 году вместе с тремя его сыновьями после того, как он ушел из политики. Фотографии любезно предоставлена посольством Монголии.

Прекрасным примером в этом отношении является личный визит в 1985 году бывшего премьер-министра Пьера Трюдо в Монголию вместе с тремя его сыновьями после того, как он ушел из политики. В Монголии его встретили данью уважения как главы государства. Председатель президиума Великого Народного Хурала (парламента) и генеральный секретарь Революционной партии Монголии Ж.Батмөнх принял его как почетного гостя и обменялись мнениями о возможностях развития связей между Монголией и Канадой. Среди многих других тем они с интересом признали потенциал совместной работы в горнодобывающей отрасли. Горнодобывающая промышленность сейчас играет важную роль в двусторонних инвестициях между Канадой и Монголией.

В конце холодной войны Монголия начала переход к демократии и рыночной экономике, который Канада поддержала своей щедрой помощью в различных областях, включая создание государственных институтов и гражданского общества. Монголия считает Канаду «третьим соседом» Монголии и одним из наших ключевых партнеров в Северной Америке.

В 1998 году Монголия и Канада подписали Декларацию о дружбе и сотрудничестве, и две страны далее взяли на себя обязательство на высшем уровне укреплять двустороннее сотрудничество в контексте расширенного партнерства. Мы создали хорошую правовую основу с двусторонними соглашениями о двойном налогообложении, защите инвестиций и доступе на рынок, а также о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Помощь Канады в области развития стала инициатором жизненно важных реформ в сфере государственной службы и управления горнодобывающей промышленностью Монголии.

Кроме того, Монголия получает пользу от помощи Канады в усилиях страны по повышению устойчивости к изменению климата, сохранению биоразнообразия, расширению прав и возможностей женщин и обеспечению равенства. Я хочу подчеркнуть влияние канадской феминистской политики международной помощи на жизнь многих монгольских женщин.

Я с гордостью могу упомянуть здесь, что Монголия и Канада демонстрируют образцовое сотрудничество в Организации Объединенных Наций. Канада является соавтором инициированных Монголией резолюций ГА ООН по образованию в духе демократии, обучению грамоте, поддержке кооперативов и улучшению положения женщин и девочек в сельских районах. «Голубые каски» из Монголии и Канады совместно несут службу в операциях Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане, и миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Дорожная карта всестороннего партнерства между Монголией и Канадой играет важную роль в дальнейшем укреплении и расширении связей и сотрудничества между двумя странами по широкому спектру вопросов. В 2023 году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений.

Хотя в двустороннем сотрудничестве в настоящее время доминируют события в горнодобывающем секторе, Монголия заинтересована в расширении сотрудничества с Канадой в области сельского хозяйства, строительства и расширения межличностных связей посредством обмена студентами и молодежью.

Вооруженный нашей глубокой приверженностью и стремлением, я уверена, что Монголия и Канада смогут выстроить двусторонние связи и сотрудничество до уровня всеобъемлющего партнерства в ближайшем будущем.

автор: Батцэцэг Батмөнх - министр иностранных дел Монголии.

перевод с английского: Татар С.Майдар

The Hill Times – канадская газета, выходящая дважды в неделю, и ежедневный новостной веб-сайт, издающийся в Оттаве, Онтарио, который освещает парламент Канады, федеральное правительство и другие федеральные политические новости. Основана в 1989 году.

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