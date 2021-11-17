Монголия соберет богатый урожай зерновых культур

CentralAsia (MNG) - Сбор урожая по всей Монголии приносит обильные урожаи.

В Монголии почти завершился сбор урожая зерновых культур, и ожидается, что урожайность летних сельхозкультур повысится. Обильный урожай заложил прочную основу для урожая на весь текущий год.

В этом году в Монголии собрано 571,1 тысячи тонн сельскохозяйственных культур.

«В этом году страна получила самый высокий урожай, которого не было за последние 30 лет. Высокая урожайность, вероятно, связана с заменой 30 процентов семян элитными сортами для весеннего посева, а также с благоприятными погодными условиями. Если в предыдущие годы было собрано около 280 тысяч тонн зерна, то осенью аграриям удалось собрать урожай полностью без потерь. Кроме того, у нас достаточно урожая картофеля, который может удовлетворить внутренний спрос», - сказал З.Мэндсайхан, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, на брифинге сегодня, 16 ноября.

Тем самым ожидается, что производство овощей покроет 60 процентов потребности внутреннего рынка, что на 13 процентов больше, чем в предыдущем году.

Если годовое потребление пшеницы в Монголии составляет около 310 тыс. тонн, то в этой осенью собрано 542,7 тыс.тн. Помимо этого, выращивание технических культур в стране было увеличено в текущем году, в результате убрано 38,3 тыс. тонн растительного масла технического назначения.

В настоящее время Фонд поддержки сельского хозяйства (ФПСХ) и мукомольные комбинаты закупили 244,3 тысячи тонн пшеницы. ФПСХ организует и предпринимает меры по закупке излишков пшеницы по рыночным ценам. Например, Правительство и Банк развития совместно предоставят льготный кредит под 3% годовых в размере 150 млрд.тугриков ($ 52,6 млн) для обеспечения стабильной работы мукомольных и комбикормовых заводов.

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