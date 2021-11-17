Два человека погибли в результате обвала грунта в Бухарской области

CentralAsia (UZ) - Два человека погибли в результате обвала грунта во время прокладки трубопровода в городе Кагане Бухарской области.

По данным МЧС Узбекистана, 16 ноября, примерно в 14:50, в махалле «Дустлик» города Кагана во время прокладки трубопровода на глубине 5-6 метров обвалился грунт.

Двух рабочих, упавших в образовавшуюся яму, засыпало землей. Спасатели извлекли тела рабочих из-под грунта.

По данному факту проводится доследственная проверка.