В Узбекистане за 9 месяцев уровень безработицы снизился на 1,7%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в январе-сентябре 2021 года уровень безработицы составил 9,4%, снизившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% по сравнению с январем-июнем. Об этом сообщает Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Ведомство отмечает, что соответствующий опрос населения проведен в сентябре этого года Республиканским научным центром занятости и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений.

«Опрос населения прошел в 108 городах и районах страны, опрошено 500 органов самоуправления, 5 тысяч домохозяйств и 26,5 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-сентябре 2021 года численность трудовых ресурсов составила 19 322,8 миллионов человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,1% или 201,4 тысяч человек.