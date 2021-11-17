В Узбекистане арестован инспектор, пожаловавшийся главе МВД на «несправедливость в системе»

CentralAsia (UZ) - Арестован бывший инспектор профилактики Наманганского отделения милиции Сардорбек Отабаев, отправивший министру внутренних дел Узбекистана видеообращения о нарушениях и несправедливостях в системе. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов в своем Telegram-канале.

По словам представителя Генпрокуратуры, в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 209 (Должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана за расхищение кредитов на общую сумму 81,4 миллиона сумов ($7,5 тыс), выделенных на имя других граждан.

Подозреваемому было заочно предъявлено обвинение из-за отказа явки на следствие под разными предлогами, и 13 ноября было вынесено решение об аресте, инспектор был объявлен в розыск. В результате оперативно-розыскной операции обвиняемый был задержан 14 ноября, и в настоящее время ведется следствие», - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Ранее глава пресс-службы МВД Ш. Гиясов также подтвердил, что в отношении Отабоева начата прокурорская проверка.

По словам чиновника, прокуратура Намангана, проводившая предварительное следствие, заявила, что «старший лейтенант С.О. во избежание ответственности сделал видеообращение, выражая недовольство своим начальством.

Бывший инспектор Сардорбек Отабаев, обращавшийся к главе МВД Узбекистана Пулату Бабаджанову, в своем видеообращении утверждал, что в Наманганском городском управлении внутренних дел свирепствует незаконная деятельность, такая как кумовство, семейственность, злоупотребление служебным положением. Ранее наманганские активисты сообщили о том, что С. Отабаев пропал без вести.