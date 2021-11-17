В Казахстане за сутки выявлено 1058 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Туркестанская область — 154;

- Карагандинская область — 135;

- Северо-Казахстанская область — 134;

- город Нур-Султан — 126;

- Павлодарская область — 123;

- город Алматы — 119;

- Костанайская область — 98;

- Восточно-Казахстанская область — 78;

- Алматинская область — 60;

- Акмолинская область — 57;

- Западно-Казахстанская область — 23;

- Атырауская область — 21;

- город Шымкент — 20;

- Кызылординская область — 18;

- Жамбылская область — 13;

- Актюбинская область — 11;

- Мангистауская область — 7.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 959 526 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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