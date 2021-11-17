В Казахстане за сутки выявлено 1058 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Туркестанская область — 154;
- Карагандинская область — 135;
- Северо-Казахстанская область — 134;
- город Нур-Султан — 126;
- Павлодарская область — 123;
- город Алматы — 119;
- Костанайская область — 98;
- Восточно-Казахстанская область — 78;
- Алматинская область — 60;
- Акмолинская область — 57;
- Западно-Казахстанская область — 23;
- Атырауская область — 21;
- город Шымкент — 20;
- Кызылординская область — 18;
- Жамбылская область — 13;
- Актюбинская область — 11;
- Мангистауская область — 7.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 959 526 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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