За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 26 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 26 человек, передает оперативный штаб.

По данным на 15 ноября, от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 24 человека, еще два пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 15 ноября врачи зарегистрировали 195 случаев ковидной пневмонии.

На 17 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 32 622 человека (27 882 КВИ+ и 4 740 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 611 пациентов, продолжают лечение на дому 26 011 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 504 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 86 пациентов.

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