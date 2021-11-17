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Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после вмешательства Москвы
Предыстория: Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась, идут боевые действия

CentralAsia (CA) -  Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с главами оборонных ведомств Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает «РИА Новости».

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — сказано в сообщении.

В результате переговоров с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, проведенных по инициативе Шойгу, Баку и Ереван приняли меры по стабилизации обстановки в районе границы, заявили в военном ведомстве России.

В свою очередь минобороны Армении сообщило, что при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие. «Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки», — указали там.

Около полудня 16 ноября на восточных границах Армении в районе горы Цицернакар началась перестрелка, которая позже переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией.

В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные атаковали азербайджанские посты на Кяльбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных. В то же время в Минобороны Армении указали, что «очередную провокацию» в направлении восточной границы страны начал именно Азербайджан, а также сообщили о пленении 12 военнослужащих.

На фоне нового обострения Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года, а президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.

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