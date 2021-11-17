Pfizer подала заявку на экстренное применение таблеток от COVID-19

CentralAsia (CA) - Американская фармацевтическая компания Pfizer подала заявку на получение разрешения на применение в США экспериментального противовирусного препарата от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании сообщили, что завершили подачу заявки на экстренное использование (EUA) препарата «Паксловид» в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, включая данные клинических испытаний.

Согласно данным агентства, пероральный препарат может стать новым перспективным оружием в борьбе с пандемией, поскольку его можно принимать в качестве раннего домашнего лечения, помогающего предотвратить госпитализацию и смерть от COVID-19. Он также может стать важным инструментом в странах и районах с ограниченным доступом к вакцинам или низким уровнем вакцинации.

Отмечается, что в случае одобрения «Паксловид» станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль. Отмечается, что пока неясно, когда американские регулирующие органы примут решение по заявке компании Pfizer. Merck & Co и Ridgeback Biotherapeutics, которые разрабатывают конкурирующую таблетку, «Молнупиравир», завершили подачу заявки в EUA 11 октября.

Группа внешних консультантов FDA соберется для рассмотрения этой заявки 30 ноября. Ожидается, что препарат появится в продаже в этом году.

«Мы максимально ускоряем наши усилия, чтобы этот потенциальный препарат попал в руки пациентов, и мы с нетерпением ждем начала работы с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США по рассмотрению нашей заявки, а также с другими регулирующими органами по всему миру», - заявил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Представитель Pfizer сообщил, что данные, которые компания представляет, были получены в ходе тестирования препарата на невакцинированных участниках с высоким уровнем риска. FDA примет окончательное решение о том, кому будет показан препарат и как его можно использовать. В Pfizer заявили, что планируют произвести 180 тыс. курсов лечения к концу следующего месяца и не менее 50 млн курсов к концу 2022 года.