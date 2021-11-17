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В России предложили Узбекистану проводить телемосты между школьниками

CentralAsia (UZ) -  Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 16 ноября в ходе Второго российско-узбекского образовательного форума, который проходит на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, предложил организовать телемосты для школьников двух стран.

"Нам надо усилить работу между взаимодействием школ Российской Федерации и Республики Узбекистан. Надо делать телемосты, обсуждения, потому что для нас узбекский язык тоже интересен, у нас есть школы и ребята, которые интересуются культурой Республики Узбекистан", - заявил российский министр.

Глава Минпросвещения России отметил, что это будет интересно учителям и школьникам.

Российско-узбекский образовательный форум проходит 16-17 ноября на базе МГУ при поддержке Российского союза ректоров.

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