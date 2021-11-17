Россия намерена втрое увеличить квоты для бесплатного обучения студентов Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Россия в следующем учебном году может увеличить квоты для бесплатного обучения в российских вузах студентов из Узбекистана до 750 мест. Об этом заявил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на втором российско-узбекском образовательном форуме.

«Российская сторона за последние три года постепенно увеличивает ежегодно предоставляемые гражданам Узбекистана грантовые места для обучения в вузах России за счет федерального бюджета», - сказал министр.

Ожидается, что в предстоящем 2022/2023 учебном году количество квот, предоставляемых правительством России, составит 750 мест, что означает трехкратное увеличение по сравнению с 2018 годом.

«Мы расцениваем это как значительный вклад, вносимый российской стороной в подготовку квалифицированных кадров для экономики нашей страны.

Большой научный потенциал российских вузов позволяет нам быть заинтересованными в развитии сотрудничества по весьма широкому спектру направлений, начиная с инженерно-технических, медицинских и завершая гуманитарными направлениями», - сказал Абдукодир Тошкулов.

Министр отметил, что на сегодняшний день в Узбекистане действуют филиалы 15 ведущих вузов России, 12 из которых были открыты в период с 2018 по 2021 годы.