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Восемь российских вузов намерены открыть свои филиалы в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Еще восемь российских вузов намерены открыть свои филиалы в Узбекистане. Об этом сообщил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

"На данный момент еще восемь российских вузов планируют открытие филиалов в Узбекистане", — сказал Садовничий 16 ноября на открытии второго российско-узбекского образовательного форума.

По его данным, открытие трех филиалов находится на финальной стадии подписания, и "в ближайшее время они распахнут свои двери для узбекских студентов".

По данным узбекской стороны, Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их уже 14.

Ранее сообщалось, что Россия намерена втрое увеличить квоты на бесплатное обучение узбекистанцев в вузах России.

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