В Казахстане впервые титул победительницы конкурса красоты «Мисс Казахстан 2021» присудили трем участницам. Фото

CentralAsia (KZ) - Впервые в истории конкурса на «Мисс Казахстан - 2021» выбрали сразу трех победительниц в честь 30-летия независимости Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Победительницами «Мисс Казахстан» стали сразу три девушки. Каждая из них будет представлять Казахстан на одном из крупных международных конкурсов.

Право представлять Казахстан на конкурсе «Мисс мира» удостоилась 23-летняя девушка из Актобе Назерке Карманова. Она окончила Казахско-Русский международный университет в Актобе, по специальности она бухгалтер. Сейчас переехала в Алматы и работает менеджером клиентской службы в одном из банков. Девушка начала заниматься стрельбой из лука. Кроме того, любит создавать видеоролики и фотографировать.

«Моя мечта - представлять Казахстан на международной арене. Мне это уже удавалось ощутить, это нереальная гордость и любовь к стране, где ты родилась, выросла, и эти чувства ни с чем не сравнить».

«Для меня одна из самых важных целей в жизни - это создание семьи и, конечно, стать мамой», - говорила ранее победительница.

Другой победительницей конкурса стала 21-летняя Айдана Ахантаева. Обладательница титула «Мисс Астана - 2021» будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка окончила Казахский национальный университет искусств и сейчас работает преподавателем по классу фортепиано в музыкальных студиях в столице. В свободное время Айдана любит слушать классическую музыку и изучать иностранные языки.

«Я очень удивлена, что в этом году дирекция конкурса выбрала не одну победительницу, а целых три. Это приятная новость, я так рада, что этот титул мы разделили втроем. Я думаю, что мы на достойном уровне представим Казахстан на мировой арене. Целью участия в конкурсе лично для меня было открытие музыкальной студии для малоимущих семей, дети в которых хотели бы обучаться музыке. Я буду помогать им с радостью в той сфере, в которой сильна», - рассказала Айдана после объявления итогов конкурса.

Третьей победительницей стала 20-летняя карагандинка Анна Глубоковская. Она представит Казахстан на конкурсе «Мисс Земля». Анна работает в Алматы в компании по звуковому оборудованию. Увлекается музыкой, любит читать зарубежную литературу. С детства участвовала в олимпиадах по русской грамоте и одерживала победы от школы. Кроме того, Анна планирует профессионально освоить профессию визажиста.

«Чувствую безумные эмоции. Не ожидала такого исхода, но, если честно, на все 100 процентов верила в себя. Так распорядилась судьба, я оказалась здесь, и это удивительно лично для меня. В конкурсе красоты в Караганде приняла участие случайно, просто увидев объявление. Я давно мечтала открыть свой салон красоты, под своим именем. Этого очень хотела моя мама, и, возможно, теперь удастся осуществить мечту», - рассказала Глубоковская.

Титула «Вице-мисс Казахстана» удостоилась «Мисс спорта» 20-летняя Данагуль Карабай из Павлодара. Она смогла принять участие в конкурсе по итогам голосования читателей портала Vesti.kz.

Финал юбилейного 25-го Национального конкурса «Мисс Казахстан - 2021» впервые за несколько лет вернулся в Алматы и прошел на студии «Казахфильм».

Во время финального шоу самые красивые девушки Казахстана продефилировали в стилизованных национальных костюмах, нарядах отечественного дома моды ARUNAZ и платьях голливудского бренда Sherri Hill.

Кроме традиционных выходов в костюмах, зрители в зале и в прямом эфире могли увидеть яркое шоу талантов, которое стало частью отбора финалисток.

На сцене выступили четыре участницы конкурса, чьи номера были признаны членами жюри лучшими: «Мисс Алматы» Асият Исембаева с национальным танцем кербез, «Мисс Астана - 2019» Айзада Хабиболаева исполнила на кобызе произведение Антонио Вивальди из цикла «Времена года» «Шторм», «Мисс Астана - 2021» Айдана Ахантаева исполнила на пианино песню «Дождь» Батырхана Шукенова, «Мисс Талант» Полина Филимонова спела знаменитую песню на стихи Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы».

Ведущими церемонии стали «Мисс Казахстан - 2013» Айдай Исаева и телеведущий Арнур Истыбаев.

Среди гостей финала и выступивших на сцене также были известные казахстанские артисты, группы «101», MEZZO, QANAY, DJ Puza и Mira De Leon.

В этом году членами жюри стали певица Мадина Садвакасова, актер Тауекел Мусилим, стилист и основатель Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен, «Мисс Казахстан - 2013» и телеведущая Айдай Исаева, «Миссис Казахстан» и публицист Виктория Моминбаева, директор ТОО Effective Media Liaison (Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz) Сункар Карабалин, общественный деятель Совет Сеитов, директор «Мисс Казахстан» Алена Кырбасова. Председателем жюри стал всемирно известный скрипач Марат Бисенгалиев.

Из 28 участниц конкурса в начале отобрали 15: 13 девушек выбрали члены жюри, одной из участниц стала победительница конкурса талантов, другой - победительница интернет-голосования на сайте missqazaqstan.kz.

Для обеспечения прозрачности конкурса из топ-15 жюри выбрало пять девушек, которые попали в гранд-финал, где рассказали о себе. Победительницу из пяти гранд-финалисток выбрали казахстанцы путем голосования на сайте, которое стартовало во время прямого эфира.

В 2020 году дирекция национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» в связи с пандемией приняла решение о переносе традиционного шоу на следующий год.

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