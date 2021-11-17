Уровень владения английским в Узбекистане оценили, как «очень низкий» — итоги исследования

CentralAsia (UZ) - Индекс владения английским языком (EF English Proficiency Index) провел исследование по владению английским языком в различных странах мира. Согласно данным, Узбекистан расположился на 88 месте из 112 представленных.

В рейтинге Узбекистан попал в группу стран, в которых уровень знания английского языка оценивается как «очень низкий», расположившись между Албанией и Сирией.

Из других стран Центральной Азии, Казахстан расположился на 96 месте, Кыргызстан – 101 и Таджикистан – 103. Туркменистан не вошел в рейтинг.

Лидируют в списке по уровню знания английского языка Нидерланды, Австрия и Дания.

За последний год интерес людей к изучению языка сильно упал. Из-за пандемии люди стали меньше путешествовать, ездить в командировки, и потребность в изучении или поддержании уровня владения языка отпала. В 2019 году опрос проводился среди 100 стран, а в 2021 — среди 112.

Вот некоторые выводы EF EPI 2021 года:

По сравнению с 2020 годом заметен прогресс у людей старше 30 лет, а 40-летние впервые попали в группу умеренного уровня владения языком. Эти тенденции доказывают способность взрослых приобретать языковые навыки на протяжении всей своей карьеры.

В большинстве отраслей уровень владения английским языком в среднем ниже, чем требуется для оптимальной работы. Образование, правительство и здравоохранение остаются в нижней части рейтинга отрасли.

Гана, Гаити, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Мозамбик, Молдова, Сомали, Танзания и Южный Судан впервые располагают достаточными данными для включения в индекс.