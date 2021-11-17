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В Таджикистане начались специальные тактические учения «Кобальт-2021»

CentralAsia (TJ) -  Специальные тактические учения «Кобальт-2021» проходят с 15 по 20 ноября на военном полигоне «Фахробод» в Таджикистане, сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана.

Тема учений — «Планирование и проведение специальных операций по ликвидации незаконных вооруженных формирований». В них участвуют подразделения специального назначения министерств внутренних дел и Сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Учения направлены на укрепление международного сотрудничества правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с современными угрозами и вызовами. Для участия в них в Таджикистан прибыли представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Организации Договора о коллективной безопасности.

Подразделения специального назначения МВД Таджикистана и 201-я военная база Министерства обороны России в Таджикистане также принимают активное участие в тактических учениях, повышают свою квалификацию и обмениваются опытом.

Активная фаза учений намечена на 19 ноября. В ней примут участие руководство Министерства внутренних дел, правоохранительных органов и силовых структур Таджикистана, представители ряда дипломатических корпусов государств-членов ОДКБ.

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