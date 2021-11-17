Жители Узбекистана поделились в соцсетях фото снега с пылью

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте жители обнаружили, что выпавший снег имеет желтый оттенок. Снимками они поделились в соцсетях.

При этом, как отмечают очевидцы, первые покровы снега были обычного цвета, а последний слой с пылью.

«Хоть и снег идёт, а пахнет пылью», - прокомментировали пользователи.

Жители столицы также написали в соцсетях, что пыльный цвет снега объясняется, скорее всего новой пыльной бурей, о которой предупреждали синоптики.

В начале ноября в регионах Узбекистана прошла пыльная буря, пыль держалась в воздухе несколько дней. Позже NASA Earth Observatory опубликовала снимок Ташкента со спутника во время пыльной бури. Ученый из США отметил, что «пыльная мгла» в Ташкенте может быть сильнейшим в мире загрязнением городского воздуха «Это может быть одним из самых высоких значений PM10, когда-либо зафиксированным в атмосфере городских районов», — написал ученый.