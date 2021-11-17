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В Казахстане при взрыве газбаллона погибли 3 человека, 10 человек пострадали

CentralAsia (KZ) -  Взрыв газового баллона прогремел в Акмолинской области, погибли три человека. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Трагедия произошла 16 ноября в поселке Шортанды на улице Линейная.

«Сообщение в дежурную службу № 18 Шортанды поступило в 21:38 от дежурного отдела полиции. По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. м.», - говорится в сообщении.

Всего при тушении пожара задействовано 35 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС и 4 работника и 1 единица техники НГПС ТОО «Жер Ана». Пожар локализован в 22:35 и ликвидирован в 23:55.

«На месте происшествия обнаружены тела трех человек. С различными травмами в районную центральную больницу госпитализированы 10 человек. Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области», - сообщили в МЧС.

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