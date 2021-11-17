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Монголия заняла 83-е место в мире по уровню владения английским языком

CentralAsia (MNG) -  Индекс владения английским языком (EF English Proficiency Index) провел исследование в различных странах мира. Согласно данным, Монголия расположилась на 83 месте из 112 представленных.

В рейтинге Монголия вошла в группу стран, в которых уровень владения английским языком оценивается как «низкий», находясь между Шри-Ланкой и Кувейтом.

В 2020 году Монголия заняла 78-е место из 99 стран с рейтингом «очень низкий».

Соседняя с Монголией Россия вошла в группу стран, в которой уровень оценивается как «средний», заняв 51-е место. А Китаю в этой группе занял 49-е место.

Из других стран Центральной Азии, Узбекистан расположился на 88 месте, Казахстан – 96, Кыргызстан – 101 и Таджикистан – 103. И они попали в группу стран, в которых уровень знания английского языка оценивается как «очень низкий». Туркменистан не вошел в рейтинг.

Лидируют в списке по уровню знания английского языка Нидерланды, Австрия и Дания. И замыкают список Демократическая Республика Конго – 110, Южный Судан – 111 и Йемен – 112.

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