Узбекистан и ЕС провели в Брюсселе заседание Совета сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Совет сотрудничества между Европейским союзом и Узбекистаном провел свое шестнадцатое заседание во вторник, 16 ноября. Встреча прошла под руководством министра иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва, от лица Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля. Делегацию Узбекистана возглавил Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

Совет сотрудничества проанализировал развитие отношений между Европейским Союзом и Республикой Узбекистан за последние два года, с удовлетворением отметив интенсивность контактов на всех уровнях, несмотря на срыв регулярных плановых очных встреч в результате пандемии COVID-19.

Обе стороны согласились с важностью продолжения экологически устойчивого восстановления экономики после пандемии. Совет сотрудничества обсудил программу реформ Узбекистана, а также вопросы, касающиеся верховенства закона, торговли, инвестиционных и энергетических отношений, а также международные вопросы.

Совет сотрудничества также обсудил вопросы надлежащего управления и роли гражданского общества, а также меры по улучшению делового климата в Узбекистане. ЕС приветствует членство Узбекистана в GSP + (Общая система преференций ЕС, которая в одностороннем порядке предоставляет беспошлинный доступ для большинства товаров) с апреля 2021 года и обсудил прогресс в подаче заявки Узбекистана на вступление в ВТО. Обсуждались также вопросы прав человека.

Совет сотрудничества принял к сведению прогресс в переговорах по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном. Новое Соглашение будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений и поддержит продолжающуюся амбициозную программу реформ в Узбекистане.

Совет сотрудничества также обменялся мнениями по Афганистану и другим текущим политическим вопросам и вопросам безопасности, сообщили в Делегации ЕС в Узбекистане.

Во время своего визита в Брюссель министр иностранных дел Республики УзбекистанКамилов также встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем и Комиссаром по международному партнерству Юттой Урпилайнен и представителями Совета ЕС.