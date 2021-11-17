экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане ожидается сильный снег и похолодания до — 25 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 ноября.

В эти дни с атлантическим циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – сильный снег.

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер в северной половине страны с метелью.

20 ноября с вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков, однако на западе и северо-западе страны под влиянием очередного циклона вновь пройдут дождь, снег.

«Колебание температуры воздуха на западе Казахстана ночью от 0...-5°С до -5...-10°С, на северо-западе, севере, в центре от -5...-15°С до -15...-25°С, в южных регионах понижение температуры воздуха от -5...-13°С до -8...-16°С, на востоке от -2...-10°С до -15...-25°С», – говориться в сообщении.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии 16% населения получили третью прививку от COVID-19
  • В Казахстане за сутки выявлено 1058 случаев COVID-19
  • За сутки в России от COVID-19 скончались 1 240 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com