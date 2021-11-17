В Казахстане ожидается сильный снег и похолодания до — 25 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 ноября.

В эти дни с атлантическим циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – сильный снег.

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер в северной половине страны с метелью.

20 ноября с вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков, однако на западе и северо-западе страны под влиянием очередного циклона вновь пройдут дождь, снег.

«Колебание температуры воздуха на западе Казахстана ночью от 0...-5°С до -5...-10°С, на северо-западе, севере, в центре от -5...-15°С до -15...-25°С, в южных регионах понижение температуры воздуха от -5...-13°С до -8...-16°С, на востоке от -2...-10°С до -15...-25°С», – говориться в сообщении.

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