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В Узбекистане сменили главу Минобразования

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте, 17 ноября, в ходе пленарного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, депутаты рассмотрели организационные вопросы, сообщил Telegram-канале депутат Дониер Ганиев.

В ходе заседания глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов был назначен министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Шерматов руководил Минобразования с 2018 года.

Новым министром народного образования Узбекистана назначен Бахтиёр Саидов, работавший ранее послом Узбекистана в Китае.

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