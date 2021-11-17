В Узбекистане сменили главу Минобразования

- Узбекистан, общество
- 14:16, 17 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте, 17 ноября, в ходе пленарного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, депутаты рассмотрели организационные вопросы, сообщил Telegram-канале депутат Дониер Ганиев.
В ходе заседания глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов был назначен министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Шерматов руководил Минобразования с 2018 года.
Новым министром народного образования Узбекистана назначен Бахтиёр Саидов, работавший ранее послом Узбекистана в Китае.