В Ташкенте из-за снегопада задержаны несколько авиарейсов

CentralAsia (UZ) - Из-за погоды в Ташкенте наблюдаются задержки с вылетом в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

Как сообщил Телеграм-канал "Новости Ташкентского неба", утром были задержаны несколько рейсов авиакомпании “Uzbekistan airways” из Ташкента в Стамбул, Душанбе, Дубаи, Алматы.

А также по местным направлениям: Ташкент - Ургенч и Ташкент - Нукус.

По данным AviaSpotter, рейс 333 "Uzbekistan airways" Ташкент-Дубай задерживается уже более чем на 4 часа. Самолет в Стамбул вылетел в 10:42.

Все борта ожидают обязательную противообледенительную обработку — обработка поверхностей воздушного судна (ВС) на земле перед полётом с целью удаления замёрзших осадков и предотвращения их появления на критических поверхностях ВС до взлёта.

"Сообщаем, что время некоторых рейсов, запланированных на сегодня, 17 ноября, задерживаются из-за ухудшения погодных условий. В связи с этим напоминаем, что все пассажиры будут проинформированы о задержках рейсов Контактным-центром АО “Uzbekistan Airways”, - говорится в официальном сообщении АО Uzbekistan Airways.