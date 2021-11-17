Казахстан планирует запустить прямые авиарейсы в США

CentralAsia (KZ) - Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает МИА «Казинформ».

Как сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект направлен на ратификацию Соглашения между правительством Казахстана и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, совершенного в Нур-Султане 30 декабря 2019 года.

Соглашение предусматривает принципы «открытого неба», в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Глава МИИР пояснил, что по соглашению стороны могут осуществлять перевозку пассажиров и грузов и в третьи страны. К примеру, казахстанская авиакомпания (получившая разрешение) может совершить рейс в один из городов США, а после вылететь в Канаду или другую страну континента, также и американская сторона. Что касается пассажиропотока, как было отмечено, за год в США из Казахстана вылетело более 160 тыс. человек.

Соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов, а также позволит укрепить торгово-экономическое, культурное сотрудничество между Казахстаном и США.

«Основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки. По рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с 5-ой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок. Данное соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США», - добавил Бейбут Атамкулов.

Как отмечено в заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию, в соответствии с подпунктом 2) статьи 11 закона РК «О международных договорах РК» соглашение подлежит ратификации.

По данному законопроекту проведены заседание рабочей группы и расширенное заседание комитета.

Постоянные комитеты Мажилиса дали положительные заключения по законопроекту.

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