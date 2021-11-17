ЮНИСЕФ приветствовала акцию Узбекистана по возвращению граждан из Сирии

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов провел встречу с региональным директором Детского фонда ОООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

«Представитель ЮНИСЕФ приветствовала проведенные правительством Узбекистана гуманитарные акции «Мехр» по возвращению граждан, особенно, женщин и детей из зон конфликтов, а также их реинтеграции в общество и созданию им необходимых условий», — отмечает МИД Узбекистана.

Как сообщает МИД Узбекистана, Хан прибыла в Узбекистан для участия в Международном веб-форуме «Обеспечение инклюзии для детей с инвалидностью», приуроченном ко Всемирному дню ребёнка и 75-летию ЮНИСЕФ.

«В ходе встречи обсуждено текущее состояние сотрудничества между Узбекистаном и ЮНИСЕФ, а также намечены актуальные задачи на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении.

Ашраф Хан была ознакомлена с осуществляемыми в Узбекистане мерами по обеспечению социальной защиты детей, охране и укреплению здоровья матери и ребенка, совершенствованию системы образования, расширению доступа к качественным медицинским услугам.

Гуманитарная операция «Мехр» («Добро») занимается возвращением узбекистанцев на родину из зоны боевых действий. По прибытию в Узбекистан людям оказывается медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь. Также они получат помощь в восстановлении документов.

Операции осуществляются при содействии США и других стран-партнёров.

Правительство Узбекистана осуществило пять гуманитарных акций, в рамках которых более 500 женщин и детей возвращены в Узбекистан из зоны конфликтов на Ближнем Востоке.