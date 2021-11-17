USAID поможет Узбекистану в оценке навыков чтения и математики в начальных классах по всей стране

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством народного образования Узбекистана с 15 ноября по 7 декабря проводят Национальное исследование по оценке навыков чтения (EGRA) и математики (EGMA) в начальных классах.

Это сотрудничество между USAID и Министерством знаменует собой первую попытку проведения национальной стандартизированной оценки такого масштаба в Узбекистане, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

В рамках EGRA и EGMA будут оценены навыки более 11 тысяч учащихся 937 государственных общеобразовательных школ страны на узбекском, русском, каракалпакском, казахском, таджикском, кыргызском и туркменском языках, а также на узбекском в качестве второго языка.

Конкретные данные, собранные по результатам оценки, помогут Министерству и его партнерам принимать более эффективные, основанные на фактических данных решения о том, как улучшить навыки чтения и математики учащихся Узбекистана, которые являются основополагающими навыками, необходимыми для подготовки к успеху в образовании и становлению активными и продуктивными членами общества и будущими специалистами.

На сегодняшний день USAID провело исследования EGRA и EGMA более чем в 40 странах, и собранные данные помогли государствам по всему миру улучшить базовые навыки чтения и математики учащихся.