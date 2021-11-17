Узбекистан в следующем году откажется от производства бензина АИ-80

CentralAsia (UZ) - Акционерное общество «Узбекнефтегаз» планирует с 2022 года постепенно приостановить производство бензина марки АИ-80.

Об этом на пресс-конференции в Ташкенте 16 ноября сообщил директор департамента по переработке нефти, нефтехимии, хранению и транспортировке нефтепродуктов Хушнуджон Махмуджанов.

По словам чиновника, «Узбекнефтегаз» имеет собственную стратегию производства бензина АИ-80.

«Мы работаем над поэтапным отказом от бензина AI-80 со следующего года и над улучшением его качества», - сказал Махмуджанов.

Компания объявила о планах полностью отказаться от бензина АИ-80 во время визита главы «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева на Бухарский нефтеперерабатывающий завод в июне прошлого года, но не было ясно, когда этот процесс начнется.

Бензин АИ-80 известен среди узбекских водителей как одно из самых доступных видов топлива. По официальным данным, сегодня этот бензин предлагается потребителям по цене 6800 сумов (около 63 центов).