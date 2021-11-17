Китайские ученые назвали продукты, убивающие печень

CentralAsia (CA) - Для поддержания нормальной жизнедеятельности человеку необходимы питательные вещества, которые поступают в организм с пищей. Однако продукты, которые мы едим, не могут быть на 100% усвоены человеческим организмом. Вещества, которые не усваиваются, являются избыточными, а некоторые — даже вредны для здоровья.

Как пишет агентство Sina, токсичные или вредные вещества поступают в печень, где происходит их обезвреживание, после чего они выводятся из организма. Таким образом, печень является важным органом для защиты нашего здоровья.

Несмотря на то, что печень является «защитником» человеческого организма, она очень уязвима и подвержена различным заболеваниям, таким как гепатит, поражение печени, цирроз и так далее. Кроме того, в печени отсутствуют болевые рецепторы, поэтому довольно трудно обнаружить и предотвратить развитие заболеваний на ранних стадиях. Поэтому печень особенно нуждается в заботе и уходе.

«Болезнь входит через рот», гласит известная пословица. Людям, страдающим заболеваниями печени, крайне важно уделять внимание здоровому питанию. Правильный рацион будет способствовать скорейшему восстановлению печени, а неправильный может усугубить ситуацию. Поэтому питание является важным фактором здоровья печени.

Как заявили китайские ученые для того чтобы печень была здорова, необходимо отказаться от следующих четырех категорий продуктов:

1. Острая и раздражающая желудочно-кишечный тракт пища

Всем известно, что острые и прочие продукты, которые оказывают раздражающее действие на пищеварительную систему, способствуют секреции большого количества желудочной кислоты, что оказывает неблагоприятное воздействие на желудок и кишечник. На самом деле, этим вред острой пищи для организма не ограничивается. Употребление острых продуктов также вредит и печени. Избыток желудочной кислоты может вызвать кровотечение в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, отек и даже эрозию, что будет сопровождаться снижением аппетита, тошнотой и рвотой.

Кроме того, это может серьезно повлиять на усвоение питательных веществ организмом, что крайне неблагоприятно при заболеваниях печени. В частности, может происходить чрезмерное разложение белка, что увеличит нагрузку на печень и приведет к отравлению аммиаком и печеночной коме.

2. Продукты с высоким содержанием холестерина

Метаболизм холестерина в основном происходит в печени. Употребление продуктов с высоким содержанием холестерина людьми, страдающими заболеваниями печени, значительно увеличит нагрузку на печень, что пагубно скажется на течении болезни. Поэтому в этом случае следует ограничить продукты, богатые холестерином, такие как яичный желток и внутренние органы животных.

3. Заплесневелые продукты

В случае заплесневения арахиса, кукурузы, сои и других продуктов образуется аспергилл желтый, который является высокотоксичным веществом. Оно крайне опасно для печени и может вызвать некроз клеток печени и даже рак. Поэтому ни в коем случае не следует есть заплесневелые продукты.

4. Алкоголь

За разложение алкоголя также отвечает печень. Употребление алкогольных напитков противопоказано при заболеваниях данного органа. В противном случае это может серьезно повредить печень и усугубить состояние, что приведет к очень серьезным последствиям.

Таким образом, людям, страдающим заболеваниями печени, следует избегать вышеуказанных продуктов и в целом придерживаться правильного питания, а именно включить в рацион больше вегетарианской пищи, богатой питательными веществами и имеющей высокое содержание белка. Одним из таких продуктов являются грибы, которые способны повышать иммунитет.

Еще один очень важный момент — необходимо пить достаточное количество воды. Это будет способствовать улучшению кровообращения и ускорению метаболизма, а также поможет быстро вывести отходы из организма и снизить накопление токсинов, что в свою очередь уменьшит нагрузку на печень и позволит избежать ее повреждения.

Помимо воды, можно также пить слабо заваренный чай. Он поможет печени разложить токсины и способствует восстановлению клеток печени.

Рекомендуется отдавать предпочтение зеленому чаю, так как он содержит большое количество катехинов и антиоксидантов, которые способны предотвратить повреждение печени свободными радикалами. Кроме того, зеленый чай способствует снижению артериального давления и уровня липидов в крови и улучшает циркуляцию крови. Однако в статье отмечается, что людям с нарушениями функций печени не следует пить зеленый чай на голодный желудок.