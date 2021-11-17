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Мирзиеев до конца года посетит Казахстан с государственным визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел 17 ноября телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого принято решение организовать государственный визит главы Узбекистана в Казахстан до конца нынешнего года. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В целях придания практического импульса многогранным казахско-узбекским отношениям собеседники достигли договоренности организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан до конца текущего года. В этой связи правительствам двух стран поручено обеспечить качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему спектру двусторонней повестки дня. "Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства", - пояснили в пресс-службе.

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