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Причиной грязного снега в Ташкенте стали песчаные бури в Казахстане - Узгидромет
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CentralAsia (UZ) -  Узгидромет объяснил причину выпадения пыльного снега в Ташкенте.

17 ноября в Ташкенте пошел грязный снег. Толщина снежного покрова на 10:30 составила 12 см. Были взяты пробы снега для определения рН( кислотности) , электропроводности и ионного состава снега.

«При отборе проб снега хорошо прослеживались слои загрязненного снега (рыжего цвета — глины). Виной выпадения загрязненного снега стали песчаные бури, которые наблюдались 4 ноября на юге Казахстана и 16 ноября в Бухарской области», - отметили в ведомстве.

Если в Ташкенте 14 ноября выпали осадки и воздух очистился, то в Бухарской области осадков не было. 17 ноября на всю территорию республики осуществилось вторжение холодной влажной воздушной массы, усилением ветра и местами с пыльными бурями.

Пыль, поднимаемая порывами ветра, перенеслась на расстояние и осела на Ташкент окрашивая осадки в цвет почвы и песка.

«Результаты анализа атмосферных осадков показали: рН снега составило 9,6 – щелочная среда. Обычно рН осадков -7. Электропроводность составила 73,2, что свидетельствует о небольших концентрациях анионов и катионов и не представляет опасности для здоровья», - сообщает Узгидромет.

В 5:10 зафиксировано резкое повышение взвешенных частиц в атмосферном воздухе Ташкента, которое составило 2.3ПДК. При выпадении осадков стало происходить очищение воздуха.

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