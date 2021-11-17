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Качество воздуха в Ташкенте достигло отметки «опасный для здоровья»

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана 17 ноября индекс качества воздуха достиг отметки 369. Такой показатель считается «опасным» для здоровья. Об этом свидетельствуют данные на карте в режиме реального времени на сайте aqicn.org.

Отметка больше 300 считается последней категорией загрязнения воздуха. При такой степени загрязнения каждый человек может испытывать серьезные последствия для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте 17 ноября пошёл грязный снег, в воздухе чувствовался запах пыли.

По данным Узгидромета, причиной грязного снега стали пыльные бури, прошедшие на юге Казахстана и в Бухарской области.

Справка: Индекс качества воздуха (Air Quality Index, AQI) – содержание в воздухе диоксида азота NO2, сернистого газа SO2, угарного газа CO и некоторых других частиц.

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