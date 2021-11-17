Какая вакцина подходит переболевшим COVID-19 младше 60 лет? Рекомендация ученого

CentralAsia (CA) - Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал людям моложе 60 лет, переболевшим COVID-19, делать прививку «Спутником Лайт».

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли разница, какой из вакцин прививаться тем, кто перенес коронавирус.

Всего в России зарегистрировали пять препаратов для вакцинации: гамалеевские «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак» Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

В России одну дозу вакцины от коронавируса получили более 63,1 млн человек, полностью привились 57,9 млн.