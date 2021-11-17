Некоторые районы Казахстана накрыла снежная буря. Видео

CentralAsia (KZ) - Снежная буря накрыла Шымкент. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В ДЧС предупредили водителей об опасности, передает Tengrinews.kz.

В соцсетях сообщили об обильных снегопадах в окрестностях Шымкента.

В пресс-службе ДЧС Шымкента призвали граждан быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозу синоптиков, на 17 ноября было объявлено штормовое предупреждение об усилении ветра до 25 метров в секунду. В «Казгидромете» сообщили, что 18 ноября в городе ожидается снег, низовая метель, ветер юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Также ветры и метели наблюдаются во всех южных регионах страны. В Жамбылской области полицейские предупредили водителей, засняв сильный буран на дороге. Сильный ветер также стал причиной повреждения газопроводов сразу в нескольких населенных пунктах области.

Кызылорду накрыло снегом, из-за чего в ряде районов областного центра нет света, на дорогах гололед, наблюдается коллапс с транспортом. Энергетики о проблеме отключения света знают и пытаются решить ее.

В Сарыагаше, который расположен в Туркестанской области, накануне выпал снег с коричневым оттенком. Такой нехарактерный цвет снега, скорее всего, вызван недавней пыльной бурей, которая наблюдалась в регионе.

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