Узбекская диаспора в России попросила власти помощи с вакцинацией

CentralAsia (UZ) - Трудовые мигранты из Узбекистана, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с прививками от COVID-19 и получением QR-кодов, передают местные СМИ.

Российские организации, помогающие трудовым мигрантам, готовят обращение в официальные инстанции РФ с просьбой об организации вакцинации от коронавируса и выдачи QR-кодов. Об этом сообщил председатель всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.

По его словам, сейчас трудовые мигранты из Узбекистана, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с вакцинацией от COVID-19 и получением QR-кодов.

«Из регионов сообщают, что не разрешают иностранцам вакцинироваться, потому что они не граждане РФ. Не могут вакцинироваться, и дальше не дают коды», - сказал он.

Жалоб на то, что мигранты не могут найти возможности вакцинироваться, поступает достаточно много, и те, кто не смог вакцинироваться, вынуждены сидеть дома и выходить только в продуктовый магазин, пояснил Худайбердиев.