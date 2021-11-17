В России за сутки от коронавируса скончались 1247 человек
- Азия и мир, общество
- 17:39, 17 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1247 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 84.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 259 тыс. 84 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,1 млн, из них выздоровели — 7,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 933 тыс. 62 пациента.