В России за сутки от коронавируса скончались 1247 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1247 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 84.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 259 тыс. 84 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,1 млн, из них выздоровели — 7,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 933 тыс. 62 пациента.