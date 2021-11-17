экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки от коронавируса скончались 1247 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1247 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 84.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 259 тыс. 84 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,1 млн, из них выздоровели — 7,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 933 тыс. 62 пациента.

print
  • Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась, идут боевые действия
  • В США прокурор подал иск на $100 миллиардов против Meta из-за «ложных заявлений о безопасности»
  • Около 300 иностранок работают нянями в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com